Президент ФИФА заявил накануне открытия ЧМ 2022, что чувствует себя: гомосексуалистом, арабом и гастарбайтером

Накануне первого матча самого неоднозначного Чемпионата мира по футболу в Катаре президент ФИФА Джанни Инфантино появился в пресс-центре «Мундиаля».

Швейцарец озвучил перед журналистами монолог, длившийся один час и 21 секунду.

«Сегодня я испытываю очень сильные чувства, сегодня я чувствую себя катарцем, сегодня я чувствую себя арабом, сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя гомосексуалистом. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом», — сказал Инфантино.

Как отметил президент ФИФА, до сих пор он только наблюдал за кулисами и делал все возможное, чтобы чемпионат состоялся.

«Я сын гастарбайтеров, мои родители много работали в Швейцарии. У меня были рыжие волосы, и веснушки. Мы должны подружиться. Не оскорбляйте и не обвиняйте других, а участвуйте», - призвал Инфантио.

Инфантио рассказал журналистам, как посещал наемных рабочих на объектах ЧМ 2022, как изучал исследования Хьюман Райтс Вотч.

«25 000 человек погибли с 2014 года в результате европейской миграционной политики. Почему никто не требует компенсации семьям этих людей? Они стоят меньше? Европейские компании зарабатывают здесь миллионы. Как они заботятся о рабочих-мигрантах? Никак. Мы обвиняем ФИФА и Катар. Эти моральные, односторонние уроки Европы являются фанатичными. Почему никто не видит прогресса? Реформы и изменения требуют времени», - отметил президент ФИФА.

На чемпионате мира в Катаре пива на стадионах не будет. Об этом хозяева объявили буквально за два дня до начала турнира. Причина неожиданного поворота не была названа.

Напомним, что Инфантино вызвал переполох на прошлой неделе, когда предложил на месяц прекратить огонь в войне между Россией и Украиной на время чемпионата мира по футболу. Выступая на саммите G20 52-летний глава футбольной ассоциации предложил, чтобы с начала чемпионата мира в воскресенье до финала 18 декабря пушки на Украине замолчали.