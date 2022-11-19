Ученые назвали черту характера, которая продлевает жизнь
Риск смертности ниже у целеустремленных людей, к тому же они больше внимания уделяют своему здоровью и образу жизни.
Бессмертие по-прежнему остается одним из заветных мечтаний человека. Лекарство от смерти пока не изобрели, но с каждым годом медицина находит все новые способы отсрочить последний час. В частности, психологи ищут приметы долголетия среди черт характера, сообщает Вокруг света.
Представители Школы общественного здравоохранения Бостонского университета установили одну из них. Как оказалось, риск смертности у целеустремленных людей значительно ниже.
Такой вывод сделан после изучения данных 13 тысяч жителей США старше 50 лет. Положительный эффект при наличии цели сохранялся вне зависимости от пола, расы, этнической принадлежности: показатели здоровья улучшаются у всех.
А у женщин корреляция между продолжительностью жизни и наличием цели оказалась даже сильнее. Возможно, причина в том, что мужчины из-за своих предубеждений реже посещают врачей.
Наличие цели обычно предполагает и более здоровый образ жизни, физическую активность, регулярное посещение врачей, отказ от наркотиков и вредных привычек. В свою очередь, это снижает риски сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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