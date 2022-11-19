A-Haber: в Турции задержали еще 8 человек по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле
Турецкая полиция задержала ещё 8 человек по подозрению в причастности к теракту на улице Истикляль в центре Стамбула.
19 ноября турецкий новостной телеканал A-Haber, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщил о задержании ещё восьми подозреваемых в причастности к совершению террористического акта на туристической улице Истикляль в столице Турции, который произошёл 13 ноября этого года.
Отмечается, что задержанные турецкой полицией лица, предположительно, оказывали помощь террористам и укрывали их от правоохранительных органов.
Также двое из восьми задержанных подозреваются в оказании помощи совершившей теракт в Стамбуле сирийке Ахлам аль-Башир в нелегальном проникновении на территорию Турцию из Сирии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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