Эксперты объяснили, как распознать сигналы, которые мужчина подает на первом свидании

Если мужчина смотрит на девушку, не отрываясь и внимательно ее слушает, значит, он хочет постоянно видеть ее рядом с собой.

Первое свидание очень важно для знакомства. На нем каждый из партнеров старается составить свое мнение о новом знакомом и решить, стоит ли строить отношения дальше, сообщает Рамблер.

И здесь важно не пропустить сигналы, которые подает нам партнер, порой даже неосознанно.

К примеру, психологи объясняют: если мужчина смотрит на девушку, не отрываясь, значит, он хочет постоянно видеть ее рядом с собой.

Если партнеру важен сидящий перед ним человек, он будет внимательно его слушать и запоминать сказанное. Потому что для него важно, как и о чем думает девушка и что можно сделать для ее счастья. То есть, внимательный мужчина это заинтересованный мужчина.

Один из ярких знаков заинтересованности и в том, что человек готов открыться не только эмоционально, а и физически.

Если мужчина развернулся к девушке полностью, не скрещивает руки, раскрывает плечи, есть большая вероятность, что партнерша ему очень нравится. Он также будет пытаться сесть к вам поближе и при возможности - прикоснуться.