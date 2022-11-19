Военные эксперты из Лондона рассказали, как Россия готовится к неопределенной финансовой среде
По мнению британских военных экспертов, Россия подготовилась к более неопределенной финансовой политике, широко задействовав рынок облигаций.
Согласно заявлению из Лондона, Россия осуществила крупнейший на сегодняшний день выпуск облигаций за один день и привлекла 820 миллиардов рублей (около 13 миллиардов евро).
«Это важно для России, поскольку выпуск облигаций является важным механизмом поддержания расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину», - сообщили военные эксперты Великобритании.
По мнению британских военных, расходы России на оборону в 2023 году составят около пяти триллионов рублей (около 79,4 миллиарда евро), что более чем на 40 процентов превысит ранее запланированные расходы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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