По мнению британских военных экспертов, Россия подготовилась к более неопределенной финансовой политике, широко задействовав рынок облигаций.

Согласно заявлению из Лондона, Россия осуществила крупнейший на сегодняшний день выпуск облигаций за один день и привлекла 820 миллиардов рублей (около 13 миллиардов евро).

«Это важно для России, поскольку выпуск облигаций является важным механизмом поддержания расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину», - сообщили военные эксперты Великобритании.

По мнению британских военных, расходы России на оборону в 2023 году составят около пяти триллионов рублей (около 79,4 миллиарда евро), что более чем на 40 процентов превысит ранее запланированные расходы.