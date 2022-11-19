СБУ задержала группировку, вывозившую в Россию украинских уклонистов
2022-11-19 14:22
Сотрудники СБУ произвели задержание членов группы, которая незаконно вывозила уклоняющихся от мобилизации украинцев в РФ.
19 ноября официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины сообщил, что сегодня сотрудники ведомства задержали членов преступной группировки, которые помогали нелегально вывозить мужчин-украинцев призывного возраста на территорию России с целью уклонения от мобилизации.
После начала спецоперации в Украине Верховная рада приняла закон, который запрещает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы страны до 19 февраля 2023 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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