В Одессе протесты против отключения электроэнергии идут два дня подряд

На территории украинской Одессы второй день подряд проходят протесты несогласных с отключением электроэнергии.

19 ноября украинское информационное издание ;"Страна.ua" сообщило, что жители Одессы перекрыли дорогу на пересечении улицы Королёва и проспекта Глушко, требуя немедленно прекратить частные отключения электроэнергии в городе. Примечательно, что протесты в Одессе по аналогичному поводу стартовали ещё вчера и являются первой подобной акцией на территории Украины.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что массированные ракетные удары со стороны России вывели из строя свыше пятидесяти процентов объектов украинской энергетики.