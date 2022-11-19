В Одессе протесты против отключения электроэнергии идут два дня подряд
2022-11-19 14:36
На территории украинской Одессы второй день подряд проходят протесты несогласных с отключением электроэнергии.
19 ноября украинское информационное издание ;"Страна.ua" сообщило, что жители Одессы перекрыли дорогу на пересечении улицы Королёва и проспекта Глушко, требуя немедленно прекратить частные отключения электроэнергии в городе. Примечательно, что протесты в Одессе по аналогичному поводу стартовали ещё вчера и являются первой подобной акцией на территории Украины.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что массированные ракетные удары со стороны России вывели из строя свыше пятидесяти процентов объектов украинской энергетики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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