Певица Приходько посмеялась с попытки Лободы спеть на украинском

Светлана ранее называла себя артисткой номер один на российской сцене, а теперь представила трек «Два незнакомца» на украинском языке.

Светлана Лобода предпринимает попытки продемонстрировать любовь к Украине, где она родилась и выросла. Но ни поклонники, ни коллеги по цеху в ее искренность не верят. Особенно жестко высказывается украинская певица Анастасия Приходько, сообщает СтарХит.

Светлана Лобода покинула Россию после начала СВО и сейчас поддерживает Украину, куда она не приезжала долгие годы. В РФ артистка получала музыкальные премии, являлась хедлайнером многих музыкальных шоу и на российской сцене считала себя артисткой номер один.

А теперь блондинка говорит на украинском, въезд в Россию ей запретили на 50 лет. Светлана недавно представила трек «Два незнакомца» на украинском языке и назвала себя украинской артисткой.

Но патриотизм Лободы не нашел у соотечественников и коллег по цеху отклика. Певица Анастасия Приходько в который раз подвергла поп-звезду критике, обвинив ту в двуличии.

«Еще скажи, что целомудренна. Угомоните кто-нибудь эту женщину, у нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические проблемы», — заявила экс-подопечная Константина Меладзе.

Участница «Евровидения» критикует и других артистов, работавших для русской аудитории, а сейчас вернувшихся на родину. В частности, она захейтила Потапа, который недавно приехал на Украину из Испании.