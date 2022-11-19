Последним аккордом концерта Лолиты в Санкт-Петербурге стал вызов ОМОНа
Милявская рассказала, что некоторые зрители в буфете требовали продолжения выступления, и их пришлось выпроводить.
Певица Лолита Милявская с новой программой порадовала публику Северной столицы на сцене БКЗ «Октябрьский».
В своем Telegram-канале певица рассказала, что по завершении концерта организаторам пришлось вызывать ОМОН, дабы угомонить некоторых зрителей в буфете, сообщает Рамблер.
«Не хотели покидать зал, требовали продолжения концерта», — пояснила Милявская.
По словам звезды, несмотря на инцидент, концерт получился «сумасшедшим» и «сказочным». Лолита также добавила, что ее «любимый парень» приезжал на концерт из Москвы, и по его окончании сразу уехал назад ввиду высокой занятости.
Ранее певица отговорила от развода свою поклонницу во время выступления в Красноярске.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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