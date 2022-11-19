Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с ЧП на Сахалине

Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине.

19 ноября белорусское агентство БелТа сообщило, что президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине.

Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ из-за чего обрушились этажи с пятого по первый.

По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.