Вика Цыганова заявила о необходимости закрытия «гламурного телевидения»

Певица и ее муж Вадим Цыганов заявили, что продали свой дом, чтобы помочь материально российской армии, защищающей Донбасс.

Виктория Цыганова, как и ее супруг Вадим, уверены в том, что пришло время перезагрузки в культуре России, сообщает Рамблер.

«Это раздражает людей, а также оскорбляет чувства верующих и военных. «Гламурное телевидение» нужно закрывать. Я была в конфликтах много раз - в Чечне, в Сирии, в Донбассе. Считаю, что этим замазанным людям нужно молчать, а не лезть на экраны. Возможно, что они покаялись и изменились, но теперь не надо лезть», - сказала Цыганова.

Вадим Цыганов также считает, что «это какая-то «прачечная по отмыву денег».

"Это ничего не приносит, кроме отторжения. Наш народ трудно обмануть: ни крокодильи слезы, ни хождение за деньги по госпиталям не поможет. Все это не настоящее, это мимикрия. Российской культуре необходима чистка - нужно, чтобы работали законы военного времени», - подчеркнул продюсер.

Вика и Вадим Цыгановы заявили, что они продали свой дом, чтобы помочь материально российской армии, защищающей Донбасс. Супруги поделились этой информацией в эфире передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.