Минобразования Беларуси введёт обязательную характеристику для выпускников школ
2022-11-19 16:02
Министерство образования Беларуси сообщило о намерениях ввести обязательную характеристику для выпускающихся из школ учеников.
Пресс-служба Министерства образования Республики Беларусь уведомляет, что ведомство инициировало введение обязательной характеристики для всех выпускников школ, которая скоро будет будет введена по всей стране. По данным Минобразования, в характеристику будет включены не только оценки и прочие показатели успеваемости.
Документ также будет представлять собой свод личностных качеств ученика по мнению преподавателей, а также отражена степень его активности в культурно-массовых мероприятиях и организациях молодёжной направленности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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