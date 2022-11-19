Минобразования Беларуси введёт обязательную характеристику для выпускников школ

Министерство образования Беларуси сообщило о намерениях ввести обязательную характеристику для выпускающихся из школ учеников.

Пресс-служба Министерства образования Республики Беларусь уведомляет, что ведомство инициировало введение обязательной характеристики для всех выпускников школ, которая скоро будет будет введена по всей стране. По данным Минобразования, в характеристику будет включены не только оценки и прочие показатели успеваемости.

Документ также будет представлять собой свод личностных качеств ученика по мнению преподавателей, а также отражена степень его активности в культурно-массовых мероприятиях и организациях молодёжной направленности.