Бывшая представительница американского Конгресса Тулси Габбард утверждает, что Киев похищает денежные средства граждан Соединённых Штатов.

В субботу телеканал Fox News опубликовал интервью с экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которая публично заявила, что коррупция на территории Украины создала благоприятные условия, способствующие разворовыванию поставок оружия, а также финансовой и гуманитарной помощи, предоставляемой Киеву со стороны Вашингтона.

По данным Габбард, уже сейчас в Украине фиксируются случаи хищения американских средств со стороны как политиков, так и сотрудников оборонного сектора.