Fox News: Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег граждан США
2022-11-19 16:16
Бывшая представительница американского Конгресса Тулси Габбард утверждает, что Киев похищает денежные средства граждан Соединённых Штатов.
В субботу телеканал Fox News опубликовал интервью с экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которая публично заявила, что коррупция на территории Украины создала благоприятные условия, способствующие разворовыванию поставок оружия, а также финансовой и гуманитарной помощи, предоставляемой Киеву со стороны Вашингтона.
По данным Габбард, уже сейчас в Украине фиксируются случаи хищения американских средств со стороны как политиков, так и сотрудников оборонного сектора.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Fox News: Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег граждан США
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