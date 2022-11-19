Константин Ивлев рассказал, как ему удалось похудеть на 30 килограммов

Звездный шеф-повар считает очень важной поддержку родных и наличие в меню горячего супа, а также возможности есть запрещенные продукты по утрам.

Шеф-повар Константин Ивлев избавился от 30 лишних килограммов. Жена звезды Валерия Куденкова уговорила мужа поделиться с подписчиками полезными лайфхаками, сообщает ВокругТВ.

48-летний звездный телеведущий отметил, что самыми важными считает два фактора. Первое — это абсолютная поддержка домочадцев. 30-летняя супруга шеф-повара тщательно следила за питанием мужа и корректировала диету.

Чтобы не было срывов, Ивлев разрешил себе по утрам есть запрещенные продукты. А в оставшееся время - придерживался правильного питания.

Второй важный момент в деле похудения, по утверждениям Ивлева, сама диета. Она должна включать горячую жидкую еду - в частности, вкусные и полезные супы. Перекусывать можно и нужно, но лучше днем, потому что вечером легко перебрать с калориями.

За ужином нужно есть правильно приготовленное мясо и зелень, в течение дня пить много воды. «И заниматься спортом!» — добавил Константин.

Ранее Константин заявлял о своем желании похудеть. "Я не был толстым, хотя весил где-то 130 килограммов. У меня начались проблемы с венами — варикоз. Мой хирург тогда посоветовал заняться собой», — поделился шеф-повар.

Ивлев пояснил, что бегать при избытке веса ему было нельзя, ходить в тренажерку он тоже не хотел, потому занялся плаванием. Кроме того, стал много ходить, обеспечивая тем самым хорошее кардио.