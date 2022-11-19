Популярный горный парк «Рускеала» в Карелии с 1 ноября перешел на зимний режим работы м включил подсветку

Поскольку в заполненных водой карьерах встал лед, до весны здесь прекращаются водные прогулки. Зато теперь каждый вечер будет включаться подсветка Мраморного каньона.

Игра красок создает невероятное впечатление и делает это место еще более волшебным.

Парк «Рускеала» (от финского Ruskeala, «бурая») находится в Сортавальском районе Республики Карелия у самой границы с Финляндией.

До революции здесь был мраморный карьер. Местным мрамором отделано большинство дворцов и храмов Санкт-Петербурга.

В последние годы парк «Рускеала» активно развивается как главная достопримечательность Карелии. Сюда ходит ретропоезд «Рускеальский экспресс» из Сортавалы.

На такую экскурсию регулярно приезжают тысячи туристов из Санкт-Петербурга и Москвы.