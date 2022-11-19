22 палубы и 33 ресторана: В Катаре представили новейший лайнер-отель для ЧМ-2022
В Дохе 13 ноября компания MSC Cruises провела торжественную церемонию ввода в строй своего флагмана - лайнера MSC World Europa.
Раньше регион Персидского залива не считался привлекательным для морских круизов.
Но амбициозные катарцы хотят переломить этот тренд. В их планах - создание целого флота круизных судов, которые сделают регион более туристическим.
Портами посадки станут Дубай, Абу-Даби и Доха. Стоимость круиза - всего от 798 евро на двоих.
MSC World Europa работает на сжиженном газе, что соответствует самым современным экологическим требованиям.
На судне 22 палубы, 40 тыс. кв. м общественных пространств и 2626 кают, больше половины из которых - с балконами. На борту 33 ресторана, бар, пивоварня, 6 бассейнов, 104-метровая дорожка-променад, а также многочисленные спа и бутики.
В ближайшее время MSC World Europa останется в порту Дохи. Он будет служить плавучим отелем для туристов и болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу.
В Катаре существует официальный запрет на употребление спиртного, нарушение которого может привести вплоть к тюремному заключению. На MSC World Europa гости вправе пить пиво или кое-что покрепче безбоязненно.
The Sun разузнал, что каждому вызванному в сборную спортсмену разрешено взять с собой в поездку до пяти человек сопровождения. Если хочется больше, то придется заплатить за билет из собственного кармана.
Опубликовано: Антон Райт
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Disney приобрела недостроенный круизный лайнер Global Dream, один из крупнейших в мире
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Fox News: Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег граждан США
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета