Газозаправочная станция горит в районе Всеволожска в Ленобласти

Мощный пожар на газозаправочной станции начался в районе Мурино под Петербургом.

19 ноября информационные каналы Санкт- Петербурга сообщают, что мощный пожар начался на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации Telegram-канала Ленобласти ЧП произошло в районе Рябовского шоссе, в настоящий момент пожарные борются с огнем на месте работают две бригады спасателей, данных о пострадавших пока нет.