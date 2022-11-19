Газозаправочная станция горит в районе Всеволожска в Ленобласти
2022-11-19 16:23
Мощный пожар на газозаправочной станции начался в районе Мурино под Петербургом.
19 ноября информационные каналы Санкт- Петербурга сообщают, что мощный пожар начался на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области.
По информации Telegram-канала Ленобласти ЧП произошло в районе Рябовского шоссе, в настоящий момент пожарные борются с огнем на месте работают две бригады спасателей, данных о пострадавших пока нет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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