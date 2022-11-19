Гарик Сукачев назвал Аллу Пугачеву «национальным достоянием»

Он заявил, что испытывает презрение к тем, кто хейтит народную артистку и надеется посидеть с Примадонной за одним столом.

62-летний Гарик Сукачев в интервью Николаю Солодникову высказал свое мнение о развернувшейся в прессе и соцсетях травле Аллы Пугачевой.

Рок-музыкант и ранее заступался за Примадонну, а сейчас вообще назвал ее национальным достоянием, сообщает Космополитен.

"Национальное достояние! Наше все. Это наша гордость. Великая женщина! Величайшая", - заявил музыкант. Он также добавил, что испытывает грусть и презрение к комментаторам, которые топят народную артистку после ее отъезда в Израиль.

Сам Сукачев виделся с ней очень давно, но всякий раз, встречая Филиппа Киркорова, передавал ей приветы. "Я ее очень, очень люблю!" - признался Гарик Сукачев. Он не исключает, что когда-нибудь окажется за одним столом с Аллой Борисовной.

"Жизнь удивительная штука, она полна импровизаций. Представить такое невозможно, однако ничего невозможного не бывает! Потому может быть все, что угодно", - подытожил артист.