Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил с Зеленским в Киеве
2022-11-19 17:37
Новоизбранный британский премьер Риши Сунак прибыл в Киев для рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В субботу, 19 ноября 2022 года, премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак совершил свой первый рабочий визит в Киев, где лично встретился с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе встречи Сунак пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины, а также передать 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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