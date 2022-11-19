Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил с Зеленским в Киеве

Новоизбранный британский премьер Риши Сунак прибыл в Киев для рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В субботу, 19 ноября 2022 года, премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак совершил свой первый рабочий визит в Киев, где лично встретился с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи Сунак пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Украины, а также передать 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.