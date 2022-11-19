Сунак: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий и спецсредства для уничтожения БПЛА.

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего рабочего визита в Киев пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставку 125 зенитных орудий и спецсредств для уничтожения дронов для ВСУ, а также оказать содействие в укреплении украинской системы противовоздушной обороны.

После завершения рабочей встречи с Зеленским Сунак написал в своём аккаунте Twitter, что Соединённое Королевство будет с Украиной и её политическим руководством «до конца».