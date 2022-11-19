США разместит в Персидском заливе группировку из сотни морских беспилотников

Оперативное подразделение под руководством США развернет более 100 беспилотников в водах Персидского залива к следующему году, заявил в субботу глава Ближневосточного командования США (Centcom).

Заявление генерала Майкла Куриллы прозвучало через несколько дней после нападения в Аравийском море на нефтяной танкер, принадлежащий израильскому миллиардеру, ответственность за него Израиль и Соединенные Штаты приписывают Ирану.

Соединенные Штаты и несколько стран Персидского залива регулярно осуждают действия Тегерана в стратегической морской зоне, связывающей нефтяные страны Персидского залива с мировыми рынками.

«К следующему году «Оперативная группа 59» соберет флот из более чем 100 надводных и подводных беспилотников, работающих под одним командованием», — заявил генерал Курилла на ежегодной конференции по безопасности в столице Бахрейна.

Это подразделение было образовано еще в сентябре 2021 года в Бахрейне на базе 5-го флота США, для развития возможностей наблюдения в этом районе с использованием беспилотников и искусственного интеллекта после серии атак беспилотников, приписываемых Исламской Республике.

«Соединенные Штаты разрабатывают здесь, на Ближнем Востоке, экспериментальную программу по уничтожению вражеских беспилотников вместе с нашими партнерами», — добавил генерал Курилла, не вдаваясь в подробности.

По его словам, «беспилотники противника» представляют наибольшую технологическую угрозу региональной безопасности.