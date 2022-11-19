Медведев: страны Запада устали от киевского режима и Зеленского

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны устали от киевского режима и его главы Владимира Зеленского.

19 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил, что страны коллективного Запада устали от киевского режима и его действующего главы Владимира Зеленского, который «ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии».

Медведев считает, что факт того, что «неуклюжие» попытки Украины обвинить Россию в обстреле Польши не увенчались успехом, является непосредственным доказательством усталости западных стран от киевского режима.