Медведев: страны Запада устали от киевского режима и Зеленского
2022-11-19 18:00
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны устали от киевского режима и его главы Владимира Зеленского.
19 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил, что страны коллективного Запада устали от киевского режима и его действующего главы Владимира Зеленского, который «ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии».
Медведев считает, что факт того, что «неуклюжие» попытки Украины обвинить Россию в обстреле Польши не увенчались успехом, является непосредственным доказательством усталости западных стран от киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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