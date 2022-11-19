В Польше с воинскими почестями похоронили одного из двух погибших при падении ракеты

В Польше в субботу похоронили одного из двух пострадавших от попадания ракеты в приграничный район с Украиной.

Похороны 62-летнего заведующего складом прошли в небольшой деревне Пшеводув с военными почестями, сообщает информационное агентство PAP.

В церемонии была задействована рота почетного караула 2-го разведывательного полка из Грубешова.

Ракета упала на территории зерносклада всего в шести километрах от границы с Украиной во вторник. При взрыве погибли 62-летний завсклада и 60-летний тракторист, которого также похоронят с государственными почестями в воскресенье.

По просьбе родственников обе панихиды пройдут в закрытом режиме. Эти двое мужчин стали первыми гражданскими лицами из страны НАТО, погибшими в ходе войны на Украине.

Запад предполагает, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от ракетной атаки.