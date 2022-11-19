Автодвижение по Крымскому мосту после ремонтных работ возобновлено

Минтран сообщил, что Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов.

19 ноября РИА Новости сообщают ссылаясь на заявления Министерства транспорта Российской Федерации, что автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, снова возобновлено для автомобилей и автобусов.

Ранее сообщалось, что Крымский мост закрывали 8, 12 и 16 ноября для того, чтобы дорожники установили два пролета на месте ранее разрушенных взрывом.

В сообщении уточняется, что для грузового автотранспорта мост будет открыт не ранее декабря.