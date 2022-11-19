Автодвижение по Крымскому мосту после ремонтных работ возобновлено
2022-11-19 18:16
Минтран сообщил, что Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов.
19 ноября РИА Новости сообщают ссылаясь на заявления Министерства транспорта Российской Федерации, что автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, снова возобновлено для автомобилей и автобусов.
Ранее сообщалось, что Крымский мост закрывали 8, 12 и 16 ноября для того, чтобы дорожники установили два пролета на месте ранее разрушенных взрывом.
В сообщении уточняется, что для грузового автотранспорта мост будет открыт не ранее декабря.
Опубликовано: Елена Калиновская
Минобразования Беларуси введёт обязательную характеристику для выпускников школ
Российские истребители приблизились на 73 метра к военно-морским силам НАТО
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Два мирных жителя Лисичанска погибли при обстреле ВСУ, ещё четверо ранены
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше