МЧС РФ: открытое горение на газопроводе под Петербургом ликвидировано

МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения на газопроводе под Петербургом.

В субботу вечером ряд российских СМИ сообщили ссылаясь на пресс-службу МЧС России, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.

Раннее сообщалось, что пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, по предварительным данным никто не пострадал.