МЧС РФ: открытое горение на газопроводе под Петербургом ликвидировано
2022-11-19 18:36
МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения на газопроводе под Петербургом.
В субботу вечером ряд российских СМИ сообщили ссылаясь на пресс-службу МЧС России, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.
Раннее сообщалось, что пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, по предварительным данным никто не пострадал.
Опубликовано: Елена Калиновская
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