На концерт Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге вызвали ОМОН

Певица Лолита Милявская рассказала о вызове ОМОН на свой концерт в Санкт-Петербурге.

На выступление российской исполнительницы Лолиты Милявской, который состоялся в большом концертном зале "Октябрьский" Санкт-Петербурга, пришлось вызвать ОМОН.

Милявская рассказала, что организаторам пришлось вызвать правоохранителей потому. что гости не хотели расходится.

"Гости не хотели покидать зал, требуя продолжить концерт", - написала певица в своем Telegram-канале.

Лолита Милявская сказала, что инцидент с ОМОН не испортил общего впечатления от концерта. Мероприятие прошло сказочно, все остались очень довольны, поделилась впечатлением звезда российской эстрады.