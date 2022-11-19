На концерт Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге вызвали ОМОН
Певица Лолита Милявская рассказала о вызове ОМОН на свой концерт в Санкт-Петербурге.
На выступление российской исполнительницы Лолиты Милявской, который состоялся в большом концертном зале "Октябрьский" Санкт-Петербурга, пришлось вызвать ОМОН.
Милявская рассказала, что организаторам пришлось вызвать правоохранителей потому. что гости не хотели расходится.
"Гости не хотели покидать зал, требуя продолжить концерт", - написала певица в своем Telegram-канале.
Лолита Милявская сказала, что инцидент с ОМОН не испортил общего впечатления от концерта. Мероприятие прошло сказочно, все остались очень довольны, поделилась впечатлением звезда российской эстрады.
Опубликовано: Максим Алексеев
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