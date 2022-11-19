В посёлке Тымовское на Сахалине произошёл второй пожар за день

ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило о мощном пожаре в двухэтажном жилом доме в посёлке городского типа Тымовское.

В субботу ночью, 19 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области, сообщило, что в посёлке городского типа Тымовское на Сахалине загорелся жилой многоквартирный дом, проводится эвакуация граждан.

В настоящее время площадь пожара составляет 400 м2, в ликвидации возгорания, которое возникло по неустановленным причинам, задействованы 7 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области.

Ранее, в Тымовское произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего обрушились все 5 этажей подъезда, жертвами трагедии стали 9 человек, среди которых были дети.