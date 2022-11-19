В посёлке Тымовское на Сахалине произошёл второй пожар за день
ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило о мощном пожаре в двухэтажном жилом доме в посёлке городского типа Тымовское.
В субботу ночью, 19 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области, сообщило, что в посёлке городского типа Тымовское на Сахалине загорелся жилой многоквартирный дом, проводится эвакуация граждан.
В настоящее время площадь пожара составляет 400 м2, в ликвидации возгорания, которое возникло по неустановленным причинам, задействованы 7 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области.
Ранее, в Тымовское произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего обрушились все 5 этажей подъезда, жертвами трагедии стали 9 человек, среди которых были дети.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Минобразования Беларуси введёт обязательную характеристику для выпускников школ
Российские истребители приблизились на 73 метра к военно-морским силам НАТО
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Два мирных жителя Лисичанска погибли при обстреле ВСУ, ещё четверо ранены
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше