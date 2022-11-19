Киев решил верифицировать видео с расстрелом раненых российских солдат

В субботу украинские военные заявили, что проверяют подлинность видео, на котором по заявлению Москвы, боевики ВСУ казнили пленных российских солдат.

«Прежде чем начинать расследование, для него должны быть основания. Мы находимся в процессе установления того, являются ли эти видео фейком», — заявил AFP официальный представитель ВСУ Богдан Сеник.

Сеник добавил, что эти видео были «переданы специалистам», отметив, что в последнее время «усилилась» публикация фейковых видео.

Россия в пятницу обвинила Украину в жестокой казни более десяти своих солдат, сложивших оружие, заявив о военном преступлении.

Никто не сможет представить преднамеренное и методичное убийство более десяти обездвиженных российских солдат прямыми выстрелами в голову как «трагическое исключение», заявили в Министерстве обороны России.