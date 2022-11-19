Окупаны: бедствие для владельцев недвижимости в Испании

«Окупас» – первое слово, которым пугают желающих приобрести недвижимость в Испании. А за время пандемийного карантина эта проблема стала особенно актуальной.

«Окупа», или «окупасы», – так в Испании называют тех, кто самовольно захватывает чужой дом. Иначе их еще называют сквоттерами. Обычно они заявляют, что жить им негде. И даже полиция не может выставить пришельцев силой, поскольку это считается посягательством на право человека на жилье.

Эти люди находятся под защитой. Например, в Испании работает специальный фонд. Интересно, что в нем состояла даже мэр Барселоны Ада Колау. С ее приходом к власти число незаконного занятия жилья увеличилось на 66%.

Одна из причин самовольного захвата недвижимости в Испании – кризис 2007 – 2008 годов, когда из домов выгоняли неплательщиков по ипотеке.

Другая категория «захватчиков» – недобросовестные арендаторы и откровенные мошенники. Был случай, когда арендаторы заселились в квартиру, не стали платить, а потом ещё и пересдали ее.

Чаще всего окупасы заселяются в пустующие дома, которые принадлежат банкам или инвестиционным фондам, поскольку такая недвижимость долго остается незаселенной, а юридические лица могут действовать только в рамках закона. Крайне редко происходит захват жилья частных собственников.

Однако жертвами окупас могут стать иностранцы, купившие второе жилье в Испании и не имеющие возможность проживать в нем постоянно. Очень часто захваты происходят в неблагополучных районах с дешевой недвижимостью. Захватывают дачи, курортную недвижимость.

По испанским законам, если незваные гости проводят в чужом доме более 48 часов, то он становится их жильем, в котором они могут даже прописаться, а хозяин даже не имеет права отключить им свет или воду. Зато коммуналку окупасы должны платить сами. А уж если они с детьми, то выселить их – это целая эпопея.

Среди них в основном румынские цыгане, марокканцы, пакинстанцы, есть и россияне. Сергей Пухов живет и работает в Рязани, но еще несколько лет назад он скитался по заброшенным домам и апартаментам в Испании. Успел пожить в замке и даже на заброшенной военной базе.

Окупасы селятся в чужих домах маленькими семьями и целыми кланами. В дом в Сан-Исидро, который принадлежит российскому бизнесмену, в его отсутствие заселились сразу 12 семей.

Все с детьми, так что по местным законам выселять их придется через суд. В среднем на выселение окупаса уходит 8 – 10 месяцев, а то и полтора года. Имели место случаи, когда срок судебной тяжбы достигал и 3 лет.

В течение этого времени придется потратить приблизительно €1200 на услуги адвоката, €400 на поверенного в суде, €300 на специалиста по замене замков и еще столько же на нотариуса.

Кроме того, придется установить дополнительную железную дверь (€800 – 1000), которая, по идее, должна устанавливаться до инцидента. Сейчас появились так называемые «умные» двери, которые открываются без ключа – с помощью специального мобильного приложения.

Значительная часть «окупас» являются шантажистами, поскольку многие хозяева занятой недвижимости согласны заплатить им €1200 – 4000 (в зависимости от стоимости недвижимости) за добровольный уход и не ждать завершения судебного процесса. Существуют даже мафиозные группировки, которые за определенную плату помогают «окупас» проникнуть в чужое жилище.

Тем не менее, в 2018 году появилась возможность ускоренного выселения окупасов.

Согласно этой процедуре, лицо, занявшее жилье, должно в течение 5 дней с момента его уведомления об иске на выселение предоставить суду договор, доказывающий, что он может законно использовать данное жилье.

Другая альтернатива основному закону – деятельность фирм, которые занимается ускоренным выселением «оккупантов», и, судя по объявлению на сайтах, дело происходит в течение максимум трех суток (чаще всего – за один час).

И все же приоритет имеет длительное судебное разбирательство.