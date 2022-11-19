Тимченко призвал граждан уехать из Украины на 4 месяца из-за проблем с энергетикой
2022-11-19 19:37
Генеральный директор энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко обратился к гражданам Украины с просьбой временно покинуть страну.
19 ноября возглавляющий украинский энергоконцерн ДТЭК Максим Тимченко публично заявил, что отъезд граждан из Украины на ближайшие три-четыре месяца будет полезен для энергетической системы страны, поскольку снимет с неё дополнительную нагрузку.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что после интенсификации российских ракетных обстрелов начиная с 10 октября свыше пятидесяти процентов энергетических объектов Украины полностью выведены из строя, ввиду чего население страны сталкивается с регулярным отключением электроэнергии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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