На базе внутренних войск в Беларуси создадут новое спецподразделение, которое будет вести контрдиверсионную деятельность

Как сообщил в эфире «Беларусь-1» в субботу командующий внутренними войсками Беларуси генерал-майор Юрий Назаренко, в республике будет создано новое специальное подразделение, которое будет выполнять задачи, вытекающие из опыта СВО.

События в Казахстане и СВО показали, что Беларусь нуждается в новом подходе к подготовке спецназа.

По словам Юрия Назаренко в республике будет создано новое спецподразделение, которое в своей подготовке учтет опыт современной войны.

Спецназ будет выполнять в том числе задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, незаконными вооруженными формированиями, сможет также вести разведдеятельность, в том числе по средством электронной разведки.