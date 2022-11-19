На базе внутренних войск в Беларуси создадут новое спецподразделение, которое будет вести контрдиверсионную деятельность
2022-11-19 19:42
Как сообщил в эфире «Беларусь-1» в субботу командующий внутренними войсками Беларуси генерал-майор Юрий Назаренко, в республике будет создано новое специальное подразделение, которое будет выполнять задачи, вытекающие из опыта СВО.
События в Казахстане и СВО показали, что Беларусь нуждается в новом подходе к подготовке спецназа.
По словам Юрия Назаренко в республике будет создано новое спецподразделение, которое в своей подготовке учтет опыт современной войны.
Спецназ будет выполнять в том числе задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, незаконными вооруженными формированиями, сможет также вести разведдеятельность, в том числе по средством электронной разведки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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