Активы компании РФ на миллион долларов конфисковали в Киеве
В Киеве арестовали активы российской компании по продаже горюче-смазочных материалов.
19 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на информацию с Telegram-канала МВД Украины, что в ходе следствия было установлено, что в Киеве работает компания, зарегистрированная на территории России, а владельцем является российский бизнесмен.
Отмечается, что предприятие продавало в столице горюче-смазочные материалы и вещества, на которые Печерский районный суд Киева наложил арест на сумму миллион долларов, конфискованное топливо передали на нужды ВСУ.
В ведомстве сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма", а виновным грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Опубликовано: Елена Калиновская
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