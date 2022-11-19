Активы компании РФ на миллион долларов конфисковали в Киеве

В Киеве арестовали активы российской компании по продаже горюче-смазочных материалов.

19 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на информацию с Telegram-канала МВД Украины, что в ходе следствия было установлено, что в Киеве работает компания, зарегистрированная на территории России, а владельцем является российский бизнесмен.

Отмечается, что предприятие продавало в столице горюче-смазочные материалы и вещества, на которые Печерский районный суд Киева наложил арест на сумму миллион долларов, конфискованное топливо передали на нужды ВСУ.

В ведомстве сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма", а виновным грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.