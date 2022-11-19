Медсестры в Петербурге выписывали «липовые» прививки от ковида, а теперь заплатят за это по 150 тысяч
Это первый в Северной столице России приговор за искажение данных об обстоятельствах, создающих опасность для жизни либо здоровья людей.
Двух медсестер из Петербурга, помогавших землякам обзавестись фальшивыми справками о вакцинации от COVID-19, оштрафовали на 150 тысяч рублей каждую, сообщает АиФ.
Такое решение вынес Петроградский суд Санкт-Петербурга. Это первый в Северной столице России приговор за искажение данных об обстоятельствах, создающих опасность для жизни либо здоровья людей, отмечает пресс-служба судов города.
В прошлом году, напоминает издание, Дарья Д. и Мария Ш. выдали "сертификаты" о вакцинации от коронавируса минимум четырем обратившимся. При этом внесли в информсистему комздрава информацию, что их «клиенты» привиты. За помощь сестрички взяли по 5 тысяч рублей с человека.
Дело суд рассматривал в особом порядке. Подсудимые признали свою вину.
К слову, только за одни последние сутки в Петербурге выявлено 467 человек с COVID-19, 97 из них госпитализированы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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