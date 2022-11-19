Верещук: Украина готовит эвакуацию населения из Херсона и области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о подготовки эвакуации мирных жителей из Херсонской области.

Вечером 19 ноября украинский вице-премьер Ирина Верещук публично заявила, что администрация Киева совместно с офисом Владимира Зеленского занимается подготовкой к началу эвакуации мирных жителей с территории Херсона и Херсонской области. Отмечается, что эвакуация будет происходить на добровольной основе.

Примечательно, что ранее российские военные корреспонденты сообщили о начале гуманитарной катастрофы в Херсоне после захода ВСУ в город, которая заключается в нехватке питьевой воды в регионе.