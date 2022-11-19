Жители Сан-Себастьяна вышли на митинг против поставок оружия НАТО в Украину
2022-11-19 20:35
Население испанского города Сан-Себастьян устроили акцию протеста, осудив отправки западных вооружений Киеву.
В субботу население города Сан-Себастьян в Испании устроили митинг, потребовав от правительств стран Североатлантического альянса немедленно прекратить оказание военной помощи Украине. По мнению митингующих испанцев, именно с помощью оружия НАТО солдаты ВСУ убивают мирных граждан республик Донбасса.
Примечательно, что жители Сан-Себастьяна не отказались от планов по проведению акции протеста невзирая на плохую погоду, выраженную в проливном дожде.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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