Население испанского города Сан-Себастьян устроили акцию протеста, осудив отправки западных вооружений Киеву.

В субботу население города Сан-Себастьян в Испании устроили митинг, потребовав от правительств стран Североатлантического альянса немедленно прекратить оказание военной помощи Украине. По мнению митингующих испанцев, именно с помощью оружия НАТО солдаты ВСУ убивают мирных граждан республик Донбасса.

Примечательно, что жители Сан-Себастьяна не отказались от планов по проведению акции протеста невзирая на плохую погоду, выраженную в проливном дожде.