Вице-премьер Украины Верещук заявила о готовящейся эвакуации из Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти готовят эвакуацию населения из Херсона.

19 ноября заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в ходе брифинга в Николаеве заявила о том, что власти киевского режима готовят эвакуацию населения из Херсона в «в более безопасные регионы».

Верещук утверждает, что правительство Украины гарантирует переселенцам из Херсона «доставку, проживание, медицинское обеспечение», в то время как гендиректор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну на несколько месяцев, чтобы снизить нагрузку на украинскую энергосистему.