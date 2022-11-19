Вице-премьер Украины Верещук заявила о готовящейся эвакуации из Херсона
2022-11-19 20:36
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти готовят эвакуацию населения из Херсона.
19 ноября заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в ходе брифинга в Николаеве заявила о том, что власти киевского режима готовят эвакуацию населения из Херсона в «в более безопасные регионы».
Верещук утверждает, что правительство Украины гарантирует переселенцам из Херсона «доставку, проживание, медицинское обеспечение», в то время как гендиректор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну на несколько месяцев, чтобы снизить нагрузку на украинскую энергосистему.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Карпенков: в Беларуси создадут новый батальон спецназа внутренних войск
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Министр обороны США: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США