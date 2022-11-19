Африканских невест народа Аннанг перед свадьбой откармливают и держат голыми
Целый месяц будущая жена только и делает, что лежит и ест, чтобы набрать вес. Мужчины там ценят пышных женщин.
В мире осталось мало народов, которые сохранили бы все свои традиции. Особенно, если они не вписываются в современные реалии.
Однако племя Аннанг в Южной Нигерии не из их числа. К слову, название племени переводится как «хорошо говорящие», и на самом деле его представители славятся красноречием и прекрасным слогом. Сильны они и в военных действиях, поэтому на них соседние племена не нападали несколько веков.
А еще Аннанги очень верующие и чтут свои традиции. Для них очень важно делать все «правильно», чтобы Боги не злились. К примеру, у женщины в жизни должен быть лишь один мужчина: ее муж. Если ее до свадьбы увидят с другим мужчиной, то считается, что предки всю последующую жизнь будут приносить ей неудачу.
Соблюдают в племени и предсвадебные ритуалы. Согласно им, невеста перед церемонией должна жить в «откормочной» комнате, причем совершенно голая.
Целый месяц будущая жена только и делает, что лежит и ест, чтобы набрать вес. Мужчины там ценят пышных женщин: считается, что только женщина в теле может родить здорового малыша.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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