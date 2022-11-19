Министр обороны США: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине
2022-11-19 20:59
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте.
Он подчеркнул, что Альянс не заинтересован в противостоянии с Россией и не представляет для нее угрозы.
При этом Остин уточнил, что НАТО собирается поддерживать Украину в оборонительной борьбе.
Украинский конфликт он назвал самым крупным кризисом в сфере безопасности после холодной войны.
Опубликовано: Светлана Репина
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Министр обороны США: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине
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