Министр обороны США: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте.

Он подчеркнул, что Альянс не заинтересован в противостоянии с Россией и не представляет для нее угрозы.

При этом Остин уточнил, что НАТО собирается поддерживать Украину в оборонительной борьбе.

Украинский конфликт он назвал самым крупным кризисом в сфере безопасности после холодной войны.