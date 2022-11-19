Карпенков: в Беларуси создадут новый батальон спецназа внутренних войск
2022-11-19 21:00
Замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков анонсировал создание нового белорусского батальона внутренних войск.
19 ноября заместитель главы Министерства внутренних дел Республики Беларусь - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в официальном пресс-релизе рассказал, что в ближайшее время в стране будет создан новый батальон специального назначения.
Карпенков отметил, что новый батальон будет создан с учётом анализа событий в Казахстане и опыта специальной военной операции России в Украине для выполнения задач по «борьбе с ДРГ, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится - для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Карпенков: в Беларуси создадут новый батальон спецназа внутренних войск
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Министр обороны США: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США