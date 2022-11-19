Флаг с курдским символом вызвал скандал среди любителей футбола в Баварии

Игра региональной лиги между любителями мюнхенской «Баварии» и «Тюркгюджю» закончилась скандалом, матч пришлось остановить спустя несколько минут, а триггером для полицейской операции стал флаг с курдской символикой.

Болельщики «Баварии» вывесили флаг с курдским символом, заявил представитель полиции. В результате настроение среди болельщиков изменилось. Полиция вызвала подкрепление.

По данным полиции, фанаты не сняли флаг, несмотря на просьбу, поэтому официальные лица применили перцовый газ. В результате пострадали несколько человек. Помощь им оказали на месте амбулаторно.

Согласно заявлению «Баварии», было сыграно всего две минуты, прежде чем судья сначала прервал, а затем остановил игру. Пользователи Twitter обвинили полицию в чрезмерной жесткости.

Причина отказа от игры заключалась в том, что безопасность на матче больше не гарантировалась, объявила Баварская футбольная ассоциация.

«Тот факт, что игра была прекращена, ни в коем случае не может отвечать интересам футбола — на наших полях нет места любой форме насилия», — заявили в ассоциации.



Однако, по заявлению полиции, необходимо было предотвратить провокацию болельщиков «Баварии».

В прошлое воскресенье в Стамбуле в результате теракта погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Турецкое правительство обвинило в этом РПК, запрещенную Рабочую партию Курдистана и курдское ополчение YPG. Они отрицают ответственность.