Опытные хозяйки рассказали, какие продукты не желательно долго хранить

Оказывается, что за съедобные грехи некоторых из нас можно отправить в гастрономический ад.

Сельдерей:

В стеблях сельдерея могут содержаться нитраты, которые при повторном подогреве становятся токсичными.

Курица:

Куриное мясо — полезный источник протеина. Но, проведя один-два дня на полке в холодильнике, курица становится благоприятной средой для бактерий, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Используйте остатки холодного куриного мяса в течение суток после его приготовления для салатов или сэндвичей.

Шпинат:

Шпинат, как и другая листовая зелень, накапливает нитраты. При повторном разогреве они превращаются в нитриты и другие канцерогенные соединения.

Яйца:

Любимое блюдо на завтрак не предназначено для длительного хранения и вторичной термической обработки. Если яйца приготовить повторно при высокой температуре, то можно спровоцировать серьезный сбой в работе пищеварительной системы.

Грибы:

В идеале этот продукт следует употребить сразу же после приготовления. В состав грибов входят сложные белки, которые не переносят многократного воздействия высоких температур.

Рис:

Согласно данным Агентства по пищевым стандартам Великобритании, рис не следует долго хранить в холодильнике из-за спор болезнетворных бактерий, для которых этот продукт является питательной средой. При повторном разогревании они не погибают и способны вызвать пищевое отравление.

Репа:

Блюда из репы пользовались большой популярностью на Руси. И сейчас этот овощ можно обнаружить в составе супов и тушеных блюд. Но из-за высокого содержания нитратов в корнеплодах хранить и постоянно подогревать репу не рекомендуется.