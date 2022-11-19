Опытные хозяйки рассказали, какие продукты не желательно долго хранить
Оказывается, что за съедобные грехи некоторых из нас можно отправить в гастрономический ад.
Сельдерей:
В стеблях сельдерея могут содержаться нитраты, которые при повторном подогреве становятся токсичными.
Курица:
Куриное мясо — полезный источник протеина. Но, проведя один-два дня на полке в холодильнике, курица становится благоприятной средой для бактерий, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Используйте остатки холодного куриного мяса в течение суток после его приготовления для салатов или сэндвичей.
Шпинат:
Шпинат, как и другая листовая зелень, накапливает нитраты. При повторном разогреве они превращаются в нитриты и другие канцерогенные соединения.
Яйца:
Любимое блюдо на завтрак не предназначено для длительного хранения и вторичной термической обработки. Если яйца приготовить повторно при высокой температуре, то можно спровоцировать серьезный сбой в работе пищеварительной системы.
Грибы:
В идеале этот продукт следует употребить сразу же после приготовления. В состав грибов входят сложные белки, которые не переносят многократного воздействия высоких температур.
Рис:
Согласно данным Агентства по пищевым стандартам Великобритании, рис не следует долго хранить в холодильнике из-за спор болезнетворных бактерий, для которых этот продукт является питательной средой. При повторном разогревании они не погибают и способны вызвать пищевое отравление.
Репа:
Блюда из репы пользовались большой популярностью на Руси. И сейчас этот овощ можно обнаружить в составе супов и тушеных блюд. Но из-за высокого содержания нитратов в корнеплодах хранить и постоянно подогревать репу не рекомендуется.
Опубликовано: Ангелина Крент
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