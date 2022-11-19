В ВУЗы Беларуси будут принимать на целевую форму обучения по устному экзамену
2022-11-19 21:42
Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал об изменении процедуры приёма на целевую форму обучения в высших учебных заведениях страны.
19 ноября возглавляющий Минобразования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что в ближайшем будущем приём на целевую форму обучения в ВУЗах страны будет осуществляться лишь на основании среднего балла школьного аттестата и одного внутреннего экзамена, который будет проводиться в устной форме.
По словам политика, в грядущем году в высшие учебные заведения будут принимать в первую очередь поступающих на целевую форму обучения, затем бюджетников, а позже студентов, подающих заявление на платную основу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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