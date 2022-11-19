Проблемы, с которыми помогает справиться чеснок

Современная наука подтвердила многие из полезных свойств чеснока для здоровья, известных ещё с древности.

Высокий холестерин:

Аллицин – соединение, которым богат чеснок – это сильный антиоксидант. Исследования подтвердили, что регулярное употребление в пищу чеснока помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, а также поддерживать здоровый уровень артериального давления и сахара в крови.

Кариес и болезни дёсен:

Да-да, ополаскиватель для полости рта с ароматом чеснока – это звучит странно. Но тем не менее, сильные антибактериальные свойства чеснока помогают ему эффективно бороться с бактериями, поражающими наши десны и зубы и вызывающими кариес и другие заболевания полости рта. Достаточно измельчить один-два зубчика, добавить их в теплую воду, дать настояться – и полоскать получившимся экстрактом рот. Только, наверное, стоит делать это вечером, перед сном.

Экзема и грибковые инфекции:

Чеснок обладает не только антибактериальными, но и противогрибковыми свойствами, а потому может быть эффективным в борьбе с экземой или микозом. Кашицу из измельченного чеснока разбавляйте водой (чтобы не было ожога кожи) и наносите на пораженное место – должно помочь.

Выпадение волос:

Все мы знаем о пользе лукового сока для здоровья волос, но его «родственник» чеснок не менее эффективен. Можно втирать в корни волос экстракт чеснока или добавить немного измельченного чеснока в масло для волос и делать с ним массаж головы – это помогает предотвратить и даже вылечить выпадение волос.