The Washington Post: Москва и Тегеран договорились о производстве иранских дронов в России

Американская разведка заявляет, что Москва и Тегеран якобы договорились о производстве иранских дронов на территории России.

19 ноября газета The Washington Post, со ссылкой на американскую разведку, сообщила о том, что Москва якобы договорилась с Тегераном о начале производства иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации во время встречи официальных лиц в Иране.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в августе этого года прокомментировал публикацию The Washington Post о поставках Ираном дронов в Россию заявив, что данное издание «публикует очень много информационных вбросов».