The Washington Post: Москва и Тегеран договорились о производстве иранских дронов в России
2022-11-19 22:09
Американская разведка заявляет, что Москва и Тегеран якобы договорились о производстве иранских дронов на территории России.
19 ноября газета The Washington Post, со ссылкой на американскую разведку, сообщила о том, что Москва якобы договорилась с Тегераном о начале производства иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации во время встречи официальных лиц в Иране.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в августе этого года прокомментировал публикацию The Washington Post о поставках Ираном дронов в Россию заявив, что данное издание «публикует очень много информационных вбросов».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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