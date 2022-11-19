Der Spiegel: США и Европа оказались на грани торговой войны из-за решений Байдена

США и Европа оказались на грани войны из-за принятого Джо Байденом закона о миллиардных климатических субсидиях, нарушающего международные правила.

Немецкий журнал Der Spiegel, со ссылкой на вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, заявил о том, что принятый американским лидером Джозефом Байденом закон о миллиардных климатических субсидиях создал угрозу начала торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем, так как субсидии получат только те, кто производит продукцию в США.

Домбровскис отмечает, что данный закон является нарушением правил международной торговли, в то время как Европа является стратегическим союзником США и хочет равноправного отношения к себе.