Der Spiegel: США и Европа оказались на грани торговой войны из-за решений Байдена
2022-11-19 22:20
США и Европа оказались на грани войны из-за принятого Джо Байденом закона о миллиардных климатических субсидиях, нарушающего международные правила.
Немецкий журнал Der Spiegel, со ссылкой на вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, заявил о том, что принятый американским лидером Джозефом Байденом закон о миллиардных климатических субсидиях создал угрозу начала торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем, так как субсидии получат только те, кто производит продукцию в США.
Домбровскис отмечает, что данный закон является нарушением правил международной торговли, в то время как Европа является стратегическим союзником США и хочет равноправного отношения к себе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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