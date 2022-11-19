Врачи рассказали, что делать, если заложило ухо

С каждым случалась такая ситуация, когда в самолете, на высоте, или после долгого плавания под водой закладывает ухо. В большинстве случаев в этом нет ничего страшного и через какое-то время слух восстанавливается.

Если и это не помогает и вы не знаете, что делать, стоит обратиться за помощью к специалисту — отоларингологу. Он не только поможет вернуть нормальный слух, но и выяснит, в чем именно была причина заложенности уха.

Это может быть:

воспалительный процесс в ухе, результатом которого в нем образовалась серная пробка, удалять ее может только врач при помощи специального шприца, после процедуры вам нужно будет закапывать в ухо специальные капли;

если заложенность в ухе осталась после недавнего перелета, то у вас, скорее всего, баротравма, связана она чаще всего с простудой и вам понадобится помощь врача;

что делать, если заложило ухо при перенесенном ОРВИ или ОРЗ? Дело в том, что во время этих заболеваний может притупиться чувствительность слухового нерва и это приводит к нарушению слуха — тугоухости. С такими симптомами вам необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.

Если при заложенности уха вы еще и постоянно ощущаете головокружение, у вас повышено давление и есть признаки шейного остеохондроза, то у вас нарушено кровообращение во внутренней слуховой артерии и вам нужно срочно обращаться к врачу.

Итак, теперь вы знаете, что делать, если заложило ухо. Если нормальный слух не возвращается в течение суток, не затягивая обращайтесь к врачу. Не надейтесь на «само пройдет», причина такого, казалось бы, пустякового симптома может быть серьезная проблема со здоровьем.