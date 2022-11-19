Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Москву для встречи с Путиным
Самолёт президента Кубы Мигеля Диас-Канеля приземлился в московском аэропорту Внуково-2.
В субботу ночью, 19 ноября 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что президент Республики Куба Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом.
Отмечается, что на борту приземлившегося в московском аэропорту Внуково-2 самолёта венесульэльских авиалиний Conviasa помимо кубинского лидера также находились его супруга и делегация.
Также обозреватели РИА сообщили, что во время своего визита в Россию Диас-Канель проведёт рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетит открытие памятника Фиделю Кастро.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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