Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Москву для встречи с Путиным

Кубинский президент Мигель Диас-Канель прибыл в Москву, где проведёт переговоры с Владимиром Путиным в стенах Кремля.

Вечером субботы глава республики Куба Мигель Диас-Канель приземлился в московском аэропорту Внуково-2, откуда направится в Кремль для встречи с Владимиром Путиным, проведя с ним закрытые переговоры. Известно, что помимо членов делегации Диас-Канель сопровождается в поездке своей супругой.

Также сообщается, что Мигель Диас-Канель воспользовался услугами местного авиаперевозчика Conviasa и прибыл в Москву в 21.30 по местному времени.