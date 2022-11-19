Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Москву для встречи с Путиным
2022-11-19 22:54
Кубинский президент Мигель Диас-Канель прибыл в Москву, где проведёт переговоры с Владимиром Путиным в стенах Кремля.
Вечером субботы глава республики Куба Мигель Диас-Канель приземлился в московском аэропорту Внуково-2, откуда направится в Кремль для встречи с Владимиром Путиным, проведя с ним закрытые переговоры. Известно, что помимо членов делегации Диас-Канель сопровождается в поездке своей супругой.
Также сообщается, что Мигель Диас-Канель воспользовался услугами местного авиаперевозчика Conviasa и прибыл в Москву в 21.30 по местному времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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