Сунак: объём военной помощи Великобритании Украине превысил $3,57 млрд

Британский премьер Риши Сунак заявил, что объём оказанной Великобританией Украине военной помощь превысил $3,57 миллиарда.

19 ноября прибывший с рабочим визитом в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о том, что на данный момент объём британской военной помощи киевскому режиму превысил 3,57 миллиарда долларов.

Сунак также сообщил, что Соединённое Королевство планирует продолжать оказывать всю необходимую помощь Украине до тех пор, пока она «не добьется мира и безопасности, на которые должна рассчитывать».