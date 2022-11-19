Внучка Байдена вышла замуж за юриста
2022-11-19 23:03
Внучка американского президента Джо Байдена Наоми 19 ноября вышла замуж. Свадьбу организовали в Белом доме.
Журналистов на мероприятие не допустили. Сообщается, что на свадьбе присутствовали родители невесты Хантер Байден и Кэтлин Букле.
Мужем 28-летней Наоми стал 250летний Питер Нил. Как и супруга, он работает юристом.
Все свадьбы, которые проходят в Белом доме, президенты США оплачивают сами.
Опубликовано: Светлана Репина
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