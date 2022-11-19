Внучка Байдена вышла замуж за юриста

Внучка американского президента Джо Байдена Наоми 19 ноября вышла замуж. Свадьбу организовали в Белом доме.

Журналистов на мероприятие не допустили. Сообщается, что на свадьбе присутствовали родители невесты Хантер Байден и Кэтлин Букле.

Мужем 28-летней Наоми стал 250летний Питер Нил. Как и супруга, он работает юристом.

Все свадьбы, которые проходят в Белом доме, президенты США оплачивают сами.